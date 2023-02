PIT 2023. Ulga za dojazd do pracy - jak z niej skorzystać?

Ulga dla dojeżdżających do pracy. "300 plus dla pracownika"

Ulga dla osób zatrudnionych poza miejscem zamieszkania jest wliczana w koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że zryczałtowane koszty dojazdów do pracy zmniejszają podstawę opodatkowania - nie są fizycznymi pieniędzmi, które pracownik otrzymuje od pracodawcy, nie należy ich również wykazywać w formularzu PIT-0, służącym do wskazywania należnych odliczeń.