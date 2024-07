Dlaczego ukraińską jednostkę w Polsce nazwano legionem? Wspólny kłopot Tuska i Zełenskiego

- Ogłoszenie naboru uważam za bardziej skuteczne rozwiązanie niż przymuszanie poborowych do powrotu do kraju. A słyszeliśmy już o takich działaniach, jak ograniczanie wydawania nowych dokumentów. Jeśli damy tym ludziom dobre wyposażenie, sprzęt, wyszkolenie, to oni staną się wartościowym wsparciem dla kraju - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, uczestnik misji stabilizacyjnych oraz wojny w Iraku.