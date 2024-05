Ukraińcy nie chcą powierzyć życia "obecnemu rządowi"

Zawieszenie usług konsularnych dla Ukraińców w wieku poborowym to dramatyczny akt desperacji Kijowa, który potrzebuje żołnierzy. Jak pisze "The New York Times", Kijów w ten sposób chce wywrzeć na nich presję i zmusić do powrotu do domu i walki. - Nie boję się śmierci. Najbardziej boję się, że zostanę schwytany i doświadczę tortur - mówi Ołeksandr, Ukrainiec mieszkający w Austrii. Kolejny dodaje, że "nie jest gotowy powierzyć swojego życie obecnemu rządowi".