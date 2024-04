"Mord na własnym narodzie". Ukraińscy jeńcy dostali rozkaz, wracają na front

Teraz ci, którzy przeżyli rosyjską niewolę, wracają do wojska - informuje "The New York Times". Amerykański dziennik przedstawia przy tym historię żołnierzy, którzy na własnej skórze przekonali się, co to oznacza. Gazeta opisuje jednego z żołnierzy piechoty morskiej, który przez dziewięć miesięcy pozostawał w niewoli. Mężczyzna był w tym czasie torturowany psychicznie i fizycznie. Po zaledwie trzymiesięcznym odpoczynku i rehabilitacji został ponownie skierowany na front.