"Najważniejszy kraj". Umowa z Ukrainą podpisana. Co zawiera?

- Rosja tym atakiem chciała przekazać, że nadal będzie uderzać bezwzględnie i brutalnie co zapowiedział sam Putin. Należy zwrócić uwagę, że tuż przy naszej granicy mają się odbyć wspólne ćwiczenia chińsko-białoruskie. To absolutny ewenement. W pobliżu terytorium NATO na terenie Europy chińskich wojsk nie było. Mam przekonanie, że to dość klarowny sygnał, że Pekin stoi po stronie Rosji i to również ma być sygnał ostrzegawczy. Chiny wiedzą, że na szczycie będzie dyskutowana także kwestia Pacyfiku. To tematy ze sobą połączone, a politycy europejscy nie chcą do końca zdawać sobie z tego sprawy - dodaje dyplomata.