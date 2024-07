Sygnał od Rosji. Zmasowany atak na Ukrainę w biały dzień

Czego Ukraina może spodziewać się po szczycie NATO? - Stałych źródeł zasilania w uzbrojenie i amunicję, tak by nie doszło do takiego kryzysu, jaki miał miejsce na przełomie roku, gdy USA zablokowały pomoc dla Kijowa. Wiadomo, że Ukraina nie będzie przyjęta do NATO, dopóki prowadzi wojnę z Rosją, ale NATO może przedstawić konkretne ramy np.: plan integracji, mapę drogową i obietnicę objęcia Ukrainy Sojuszem po zakończeniu wojny. To jest coś, co podniesie morale polityków, Ukraińców, społeczeństwa ukraińskiego i żołnierzy - wymienia gen. Polko.