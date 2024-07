Błaszczak uderza w Mastalerka. "40 lat, żadnych dokonań"

Nawiązując do kampanii prezydenckiej z 2015 roku stwierdził, że "Błaszczak zawsze był prymusem". - Wręcz słowo w słowo powtarzał to, co mu napisałem, żeby powtarzał. I to były chyba ostatnie mądre słowa, które pan przewodniczący Błaszczak powiedział. Może jeszcze w przyszłości zdarzy się tak, że będę mu te briefy i przekazy pisał i znowu zacznie rozsądnie mówić, bo to, co opowiada teraz... - nie szczędził złośliwości Mastalerek.