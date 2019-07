Dlaczego PiS rzucił Szydło na pożarcie? W partii sami tego nie wiedzą

Od poniedziałku komentatorzy zastanawiają się dlaczego PiS ponownie wystawił Beatę Szydło jako kandydatkę na szefową komisji PE ds. zatrudnienia i skazał ją na powtórną klęskę w Europarlamencie. - Sam tego nie rozumiem - przyznaje WP jeden z europosłów PiS. Teraz nikt nie przyznaje się do pomysłu - dodaje.

- Sam tego nie rozumiem. Było jasne, że przegra. Czyj to był pomysł? Teraz do tego nikt się nie przyznaje - mówi jeden z europosłów.

Drugi tłumaczy jedynie, że "taka zapadła decyzja polityczna" - co może sugerować, że decyzja przyszła z Warszawy. Ale dodaje, że delegacja do końca miała jednak nadzieję, że parlamentarzyści z lewicowych i liberalnych grup zgodzą się na powierzenie szefostwa komisji Szydło.

Co obiecał polski wysłannik Merkel?

Ale źródło WP zbliżone do niemieckiej partii rządzącej twierdzi, że Ziemiak faktycznie taką obietnicę złożył. I zrobił to mimo faktu, że dla niemal wszystkich było jasne, że nie mógł spełnić. Europosłowie CDU i ich sojusznicy w europejskiej chadecji już podczas pierwszego głosowania poparli Szydło. Więc żeby jej kandydatura przeszła, niemieccy chadecy musieliby przekonać konkurencyjne partie do akceptacji byłej premier.