Deklaracja Hołowni: rozliczymy winnych, nie będziemy dzielić Polaków

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot (który w tych wyborach dostał się do Sejmu z list PiS) we wtorek w Studiu PAP pytany o to, kiedy prezydent Andrzej Duda rozpocznie konsultacje ze środowiskami parlamentarnymi w celu wyłonienia nowego rządu stwierdził, że "prezydent ma na to czas", a kadencja obecnego Sejmu upływa 14 listopada.