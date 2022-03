Deepfake nie pomógł Rosjanom. Tak próbowali oszukać Ukraińców

"Wyobraźcie sobie, że widzicie w telewizji Wołodymyra Zełenskiego, który składa oświadczenie o poddaniu się. Widzicie go, słyszycie go, więc to prawda. Jednak to nie jest prawda. To technologia deepfake. To nie będzie prawdziwy film, ale stworzony z wykorzystaniem specjalnych algorytmów sztucznej inteligencji" - napisano wówczas w ostrzeżeniu do narodu ukraińskiego.