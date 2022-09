Orędzie Putina. Jest reakcja premiera Morawieckiego

- Nie możemy się na to zgodzić. Chcemy żyć z Rosją w pokoju, z pokojową Rosją, Rosją nastawioną pokojowo do całego świata. Ale kiedy Rosja pokazuje swą brutalną siłę, to my musimy pokazywać naszą siłę obronną - powiedział na konferencji prasowej w Nowej Dębie premier.