Mobilizacja w Rosji. Jest głos z kancelarii Dudy

Kancelaria Prezydenta o decyzji Putina

- Ogłoszona przez prezydenta Rosji Władimira Putina częściowa mobilizacja to właściwie nic nowego. To usankcjonowanie tego, co dzieje się w Rosji od miesięcy, postępującej ukrytej mobilizacji - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Paweł Szrot.