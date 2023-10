Debata TVP. Kiedy i gdzie? Kto weźmie w niej udział? Zaproszono sześć komitetów

W ostatnim tygodniu kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu odbędzie się debata organizowana przez Telewizję Polską. Do udziału w niej zaproszono komitety, które zarejestrowały listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Kto będzie je reprezentował? Gdzie śledzić "Debatę Wyborczą 2023"?