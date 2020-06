Debata prezydencka w TVP. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło oceniła wystąpienie Andrzeja Dudy

Pytana o to, kto dobrze wypadł podczas debaty TVP, Tyrczynowicz-Kieryłło powiedziała, że "na pewno poradził sobie Krzysztof Bosak oraz Szymon Hołownia". - Jako osoba, która miała najtrudniejszą sytuację wyjściową, świetnie poradził sobie Rafał Trzaskowski - dodała. - Myślę, że był przejęty tą debatą. Głównie z tego powodu, że wchodził do jaskini lwa. Dużą odwagą było już przyjęcie zaproszeni - powiedziała Turczynowicz-Kieryłło, podkreślając, że "niezły był Waldemar Witkowski ", który okazał się "zaskoczeniem".

Podczas rozmowy prowadząca Beata Lubecka powiedziała, że wcześniej nie było okazji do rozmowy z Turczynowicz-Kieryłło. Była szefowa kampanii Dudy zdradziła, że powodem były takie, a nie inne wskazania sztabu medialnego, za co przeprosiła.

Czy to oznacza, że sztab zabraniał Turczynowicz-Kieryłło przyjścia do radiowego studia? - Mówił: O nie, nie, nie Jola. Nie idź tam? - dopytywała Lubecka. - Ładnie, jakby tak mówił, to nawet byłoby miło, ale ja bym się pewnie nie posłuchała gdyby to było w tej konwencji - odparła Turczynowicz-Kieryłło.