Wybory 2020. Andrzej Duda: nie można znowu dopuścić do władzy tych, którzy niszczyli Polskę

Wybory 2020 r. Andrzej Duda przypomina o wieku emerytalnym

Wybory 2020. Andrzej Duda o ochronie rodziny

Podczas wiecu obecny prezydent nie użył określenia LGBT, ale nawiązywał do tego, co mówił wcześniej. Przypomniał o podpisanej przez niego "Karcie Rodziny", która, w jego ocenie, ma chronić jej tradycyjny model. Wspomniał też, że wywołało to protesty "drugiej strony, która podpisywała inne karty, z innym podejściem do dzieci i rodziny".