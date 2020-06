Dobry wieczór państwo bardzo podobne wygraliśmy zdjąć dziękuję za odpowiedź jeździliśmy że jednak mamy już na dzisiaj dosyć pytań TVP wzniosły ten przeszliśmy to my do was dziękuję wam za to bardzo ważne innym kraju więc na razie było na razie wspólnego z tym czym zajmują Volleyball a teraz będzie lepiej wyglądało na to że telewizja powinna mi nie zdaję sobie sprawę z tego klanu to lepiej dotrzeć w poniedziałek dzisiaj wszystkie marki osiągniesz do pracy i tak martwię się przede wszystkim o to czy rzeczywiście to to fundamentalne pytania na które trzeba dzisiaj Opowiadaj jestem przekonany to jak Wiecie gdzie indziej innych miejscach trochę trudno zgadnąć Przyjadę pewnie się spóźnię bo to wsparcie bo jutro taniec dotrę króluje manipulacja ale dzisiaj się udało bo pierwszy raz w telewizji publicznej tak zwanej publicznej telewizji mogli usłyszeć mnie wersji nieocenzurowany bez manipulacji i nawet bez dużego przerywania Słuchajcie Bardzo się z tego cieszę manipulacji tej nieprawdy że ludzie po prostu Przejrzą na oczy nawet ci którzy oglądają TVP Info zobaczą że absolutnie by manipulacje nie ma wprawdzie i tego trzeba ją dlatego tak długo próbowaliśmy trzymać wewnątrz Rafał Rafał jeszcze raz Słuchajcie dlatego że na pewno bo oni tak łatwo nie odpuszczę tego nam Zobacz na ale my się nie da ale wspólnego wybory czekają było Rafał Rafał jeszcze raz proszę was ostatnią lokalizację przekonywanie wszystkich tego maila bo musimy wygrać te wybory żeby zmienić Polskę musimy wygrać te wybory i musimy wygrać w Polsce silnego prezydenta który nie tylko mówi o wartościach tylko ja praktykuje ale też będziemy poszukiwali wspólnoty i Będziemy się starali spółka zdecydowali sokiem Słuchajcie widzimy się na trasie kampanii do zobaczenia