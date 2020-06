Kim jest Waldemar Witkowski, kandydat na Prezydenta RP?

Wybory 2020. Kim jest Waldemar Witkowski?

Waldemar Witkowski – wykształcenie

Waldemar Witkowski – działalność

Waldemar Witkowski działał w Wojewódzkiej Radzie Młodych Pracowników Nauki i ZSP. W latach 1976–1990 należał do PZPR. Od 1992 r. jest związany z Unią Pracy, a od 2002 kierował jej strukturami regionalnymi, a od 2006 r. jest przewodniczącym UP.

Na początku XX wieku Waldemar Witkowski był wicewojewodą wielkopolskim (2001–2003 – II wicewojewodą, a do 2005 – I wicewojewodą wielkopolskim). Z kolei od 2006 do 2018 roku był radnym sejmiku wielkopolskiego.

Waldemar Witkowski – wybory do Parlamentu RP

W 2001 r. Waldemar Witkowski bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy SLD-UP , a w 2005 do Senatu z ramienia SDPL. Do Sejmu nie dostał się również w 2007 z listy koalicji Lewica i Demokraci. O mandat ubiegał się też w 2011 z listy SLD, ale również tym razem nie został posłem. Podobnie było w 2015 roku, z tym że kandydował z listy listy wyborczej Zjednoczonej Lewicy.