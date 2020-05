Debata prezydencka w TVP. Ekspert mowy ciała wskazuje zwycięzcę. Nie jest nim Andrzej Duda

- To nie był inny Andrzej Duda, niż ten, którego oglądaliśmy w kampanii 5 lat temu. Swoją charyzmę i ekspresję, czyli to, za co lubią go zwykli ludzie, zostawił przed drzwiami studia. Myślę, że przywykł do innego audytorium, przywykł braku konieczności konfrontowania się, bo z dzisiejszą pozycją w sondażach nie musi walczyć. Jednak okazało się, że zauważył na sali istotnych konkurentów. To spowodowało u niego lekkie zdenerwowanie - mówi Daria Domaradzka-Guzik, ekspert mowy ciała i komunikacji. Dodajmy, że rezenzowała styl i skuteczność wystąpień kandydatów, a nie ich program polityczny.