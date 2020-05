Koronawirus. Wybory 2020 r. Paweł Tanajno: Oskarżam Dudę o Morawieckiego o zagładę polskiej gospodarki

w tym Studio widzą państwo polityków widzą państwo celebrytów ja jestem jednym z tych przedsiębiorców o których mówiłem wcześniej Ja jestem oburzony tych tymi kłamstwami tym co słyszę dzisiaj Ja w tej chwili w imieniu wszystkich polskich przedsiębiorców i obywateli poszkodowanych przez rząd pis-u oskarżam Mateusza morawieckiego i Andrzeja Dudy o zagładę polskiej gospodarki odpalę obniżek pensji zwolnień to nie wirus niszczy nasze firmy to nieodpowiedzialność brak pomysłów czy zwykły lenistwo niszczy polską gospodarkę Jeżeli zastanawiamy się jak może postum gospodarkę to są dwa rozwiązania Po pierwsze należy postawić przed trybunałem stanu za tą zbrodnie i morawieckiego i jego pomocnik Andrzeja Dudę a po drugie należy zautomatyzować wszystkie przelewy pomocowe 1000500 wniosków utknęło w zus-ie nikt ich nie jest w stanie opracować tak dalej być nie może macie dane elektroniczne z