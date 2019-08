Dawid Kostecki nie żyje. Nie będzie drugiej sekcji zwłok

Prokuratura nie zgodzi się na ponowną sekcję zwłok Dawida "Cygana" Kosteckiego. Chciała tego rodzina byłego pięściarza, który od 2011 siedział w więzieniu. Wątpliwości wokół jego śmierci ma wyjaśnić ponowne dosłuchanie biegłej, która badała zwłoki.

Dawid Kostecki nie żyje. Poszlaki nie wskazują na samobójstwo

Jak były sportowiec mógł sam udusić się, w pozycji leżącej, prześcieradłem zaczepionym o górne łóżko? Czy możliwe jest, by żaden ze współwięźniów nic nie słyszał? Skąd na jego szyi wzięły się dwa czerwony ślady? Po co Kosteckiego przeniesiono z więzienia w Rzeszowie do Warszawy, gdzie przebywał jeden z ludzi, przeciw któremu miał zeznawać? To tylko niektóre z pytań, które nasuwają się w tej sprawie.