Dawid Kostecki i wątpliwości wokół jego śmierci. Metoda wskazuje na upozorowanie samobójstwa

- Już sama metoda powieszenia się Dawida Kosteckiego powinna wzbudzić duże wątpliwości śledczych. Ten sposób wskazuje najczęściej na upozorowanie samobójstwa w celi - mówi WP Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa i kryminolog.

Czy można powiesić się na leżąco, pod kocem?

Jak opisuje Moczydłowski, zazwyczaj więźniowie, którzy chcą popełnić samobójstwo, długo i drobiazgowo się do tego przygotowują. Muszą wiedzieć, kiedy twardo zasypiają inni osadzeni, o której godzinie strażnik zagląda do celi. - To kolejny znak zapytania, ponieważ Kostecki trafił do aresztu w Białołęce krótko przed śmiercią. Nie było czasu na takie przygotowania - punktuje kryminolog.