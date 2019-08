Dawid Kostecki nie żyje. W przeszłości opisywał układ korupcyjny na Podkarpaciu

W burzliwej przeszłości Dawida Kosteckiego przewija się wątek oficera CBŚP Daniela Ś. i ukraińskich właścicieli agencji towarzyskich na Podkarpaciu - braci R. Jak ustaliła Wirtualna Polska, te same osoby występowały przy okazji afery podkarpackiej i seks-taśmy z udziałem polityka PiS.

To właśnie wtedy, na swoim profilu na facebooku zamieścił symboliczny wpis dotyczący korupcyjnego układu urzędników, funkcjonariuszy CBŚ z ukraińskimi właścicielami agencji towarzyskich na Podkarpaciu.

Rzeszowski układ korupcyjny

Co było we wpisie? "Na terenie Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego, działa od ok. 18 lat, sieć agencji towarzyskich, które prowadzą Alex i Żenia. Od zwykłych handlarzy na bazarze w Rzeszowie, obecnie stworzyli IMPERIUM czerpania korzyści z prostytucji. Tak też nazwali swoją główną siedzibę IMPERIUM w Świlczy k. Rzeszowa. Z biednych chłopców z bazaru rzeszowskiego Alex i Żenia stali się milionerami, których chroni skorumpowany układ urzędników i funkcjonariuszy w Rzeszowie - pisał Kostecki.