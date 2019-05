Afera podkarpacka. Tak ukraińscy bracia zarabiali na agencjach towarzyskich

Pod okiem polskich służb, przez kilkanaście lat, dwaj ukraińscy bracia Aleksiej R. i Jewgienij R. zarabiali krocie na prowadzeniu agencji towarzyskich na Podkarpaciu. Wirtualna Polska dotarła do sądowych akt opisujących ich proceder w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Bracia R. trudnili się handlem kobiet i sutenerstwem od lat 90.. Pod pozorem prowadzenia legalnych interesów, w ramach działalności gospodarczej, prowadzili kilka agencji towarzyskich na Podkarpaciu. To w tych agencjach pojawiali się znani politycy, urzędnicy i biznesmeni. Lokale miały być chronione przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, a seks-spotkania nagrywane ukrytą kamerą.

Seksinteres na Podkarpaciu

Wracając do braci R. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni co najmniej kilka agencji towarzyskich: w Rzeszowie, Stalowej Woli i Jaśle. Pod pozorem działalności artystycznej, zatrudniano w nich kobiety świadczące odpłatne usługi seksualne.

Jak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 19 września 2017 roku, razem z braćmi – w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – działało jeszcze 9 osób. Decyzją sądu zostali oni skazani na dość niskie wyroki, w większości 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sąd argumentował, że wszyscy w trakcie śledztwa przyznali się do zarzucanych im czynów.

Pominięto fakt, iż proceder trwał od 2004 do 2017 roku, a więc 13 lat, a przez agencje towarzyskie przewinęły się setki kobiet, często przymuszanych do pracy bądź nielegalnie ściągniętych z Ukrainy. Sąd wymierzył skazanym członkom grupy zaskakująco niską karę grzywny – po niewiele ponad 6 tys. zł.

Menadżer, instruktor i historyk

Kolejny M.P.: "udzielał kobietom w agencji towarzyskiej instruktażu, co do sposobu zachowania się w przypadku zatrzymania lub kontroli prowadzonej przez służby graniczne i inne organy uprawnione do weryfikacji legalności zatrudnienia”.