Dania i Szwecja mówią Niemcom "tak". Chcą dołączyć do tarczy Berlina

Pistorius liczy na Polskę

Pistorius oświadczył, że chciałby, by do inicjatywy dołączyła także Polska. Niemiecki minister podkreślił, że rozmawia o tym z rządem w Warszawie. - Mogę sobie wyobrazić, że stanie się to wkrótce, ale to się dopiero okaże - powiedział.