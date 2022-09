Dali dach nad głową dla 320 uchodźców. Teraz sami proszą o pomoc

"Jesteśmy z Ukrainy, chcemy tam wrócić"

Ostatnie osiem lat życia pani Natalii można opisać jednym słowem - ucieczka. Wojna w Donbasie pojawiła się w 2014 roku i zmusiła ją do ewakuacji. Było to tym trudniejsze, że kobieta porusza się na wózku inwalidzkim. - Z Doniecka, w którym mieszkałam, pojechałam do Krzywego Rogu - opowiada. - Tam przebywałam aż do lutego tego roku. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem wojny otrzymałam mieszkanie socjalne. Długo nim się nie nacieszyłam - przyznaje.