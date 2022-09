"Zaplanowana operacja". Użytkownicy Twittera mieli przestrzegać przed ukrainizacją Polski

Dyrektor IBIiMS zaznacza, że istnienie tego typu postaw nie jest jedynie polską specyfiką. Podobne sytuacje mają miejsce we Włoszech, Niemczech czy Francji. Tam jednak mają one nieco inny przekaz - niech Ukraina jak najszybciej się podda, by zakończyć konflikt i by ceny surowców energetycznych wróciły do dawnych poziomów.