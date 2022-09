"Wtedy uświadomiłam sobie, że wybuchła wojna". Z Ukrainy na Campus Polska Przyszłości

Wojna zweryfikowała jednak te plany. – Po wyjeździe z Ukrainy zastanawiałam się, co powinnam zrobić. Musiałam zacząć od początku, od nowa. Ale jak zaczynać od nowa? Nie znałam polskiego, z dnia na dzień opuściłam rodzinny dom. Trudno było cokolwiek zaplanować, bo myślami ciągle byłam w Ukrainie. Siedziałam i czytałam, co dzieje się na froncie. Myślałam o znajomych z Charkowa, gdy Rosjanie bombardowali to miasto. Jest ciężko, kiedy wiesz, że nic nie możesz z tym zrobić. Wszystko, co jest dla mnie ważne, nadal znajduje się w niebezpieczeństwie – tłumaczy.