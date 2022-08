Gen. Skrzypczak dla WP: papież popełnia błędy, których się nie wybacza

- Może to wielu zaboli, ale papież Franciszek nie jest dla mnie osobą, która powinna wypowiadać się na temat wojny w Ukrainie. Dziwię się, że pozwolił sobie na wypowiedź o "szczekaniu NATO u drzwi Rosji". Po takich słowach zadaję sobie pytanie, czy katolicy powinni słuchać papieża i akceptować to, co mówi. Papież popełnia błędy, których się nie wybacza - mówi gen. broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. W rozmowie z WP były wojskowy odniósł się także do kwestii negocjacji na linii Kijów-Moskwa, pomocy militarnej oraz kontrowersyjnych słów o Kaliningradzie.