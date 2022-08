Szcze ne wmerła Ukraina. I nie umrze

- Świat nagle zobaczył naszą odwagę. Zaczął nas szanować, podziwiać i pomagać. To kompletnie zmieniło podejście Ukraińców do samych siebie. Wyleczyliśmy się z kompleksów. Mieliśmy za sobą doświadczenie Majdanów, Rewolucji Godności, ale dopiero teraz całe społeczeństwo zjednoczyło się i uwierzyło w siebie. A kiedy naród odzyskuje tę wiarę, staje się nie do zatrzymania – mówi Fesenko.