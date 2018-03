Czy Franciszek podpisze "pakt z diabłem"? Ostra krytyka ze strony biskupów

Watykan jest o krok od finalizacji umowy z Chinami. To oznacza koniec ponad półwiecznej schizmy. Ale być może też początek nowych problemów. Część biskupów ostrzega, że zawarcie paktu z komunistami byłoby zdradą.

Papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu prowadził poufne rozmowy z Pekinem; według ostatnich doniesień, umowa jest już właściwie gotowa do podpisania. Ale im bliżej do jej zawarcia, tym głośniejszy jest opór przeciwko niej. Według emerytowanego arcybiskupa Hong Kongu Josepha Zena, jeśli Franciszek pójdzie na kompromis, Kościół w Chinach przestanie być prawdziwym Kościołem katolickim.

W zamierzeniu umowa miałaby zalegalizować działalność kościoła rzymskiego w Chinach, który pozostaje poza prawem od samego początku istnienia Chińskiej Republiki Ludowej. Jedyny "katolicki" kościół uznawany przez Pekin to Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, znajdujący się pod pełną kontrolą władz. To one wyznaczają biskupów i zasady działania. Ale równolegle z nim funkcjonuje tzw. kościół podziemny, wierny Rzymowi, bezwzględnie prześladowany przez władze. Przykład? W 2015 roku w więzieniu zmarł 94-letni "nielegalny" biskup Cosmas Shi Enxiang, który trzykrotnie więziony, w niewoli spędził ponad cztery dekady. Podobny los spotykał innych biskupów, kapłanów i wiernych.