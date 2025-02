Człowiek Orbana w Polsce. "Dzieją się skandaliczne rzeczy"

Jak czytamy we wpisie opublikowanym przez Szijjarto na Facebooku, "gdyby konserwatywny, patriotyczny rząd popełnił choćby jedną dziesiątą tych nadużyć, w Brukseli uruchomiono by już wszystkie możliwe procedury dotyczące praworządności. Jednak ponieważ robi to rząd bezwarunkowo lojalny wobec Brukseli, nikt nie mówi ani słowa."

"Dla Patriotów to ogromna korzyść, że w Parlamencie Europejskim należymy do tej samej grupy i wspólnie działamy przeciwko migracji, na rzecz suwerenności, wolności, ochrony wartości chrześcijańskich i rodzin" - napisał prorosyjski polityk.

Prokuratura chce postawić posłowi PiS, b. wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W związku z tym prokurator generalny Adam Bodnar skierował we wtorek do Sejmu wniosek o uchyleniu mu immunitetu.

Szijjarto ostro krytykował decyzję Unii Europejskiej o przekazaniu zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie, nazywając to "naruszeniem i lekceważeniem europejskich zasad". Krytykował także decyzję byłego prezydenta USA Joe Bidena, o zezwoleniu Ukrainie na użycie amerykańskich systemów rakietowych do ataków na terytorium Rosji, argumentując, że "może to prowadzić do eskalacji konfliktu".