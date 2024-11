Szef węgierskiego MSZ o decyzji Bidena: Niedemokratyczna i niebezpieczna

W niedzielę wieczorem Reuters i serwis dziennika "The New York Times" poinformowały, że administracja prezydenta USA Joe Bidena zgodziła się na wykorzystywanie przez armię Ukrainy amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi terytorium Rosji. Wkrótce później media poinformowały, że podobne decyzje podjęły władze Wielkiej Brytanii i Francji.