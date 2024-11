"Odwet na Rosji". Generał jest pewny, co oznacza decyzja Bidena

- Decyzja o użyciu pocisków ATACMS nie zmieni biegu, nie odwróci losów wojny, ale pozwoli Ukraińcom wziąć odwet na Rosji za bezlitosne bombardowanie ich terytorium wszelkimi możliwymi systemami. Każda minuta opóźnienia tej decyzji generowała poważne straty po stronie ukraińskiej i teraz się to zmieni - ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową gen. Waldemar Skrzypczak. Podkreślił, że Ukraina ma prawo do działań odwetowych i długo na to czekała.