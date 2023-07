"Czekamy na trupy". Grozi nam powtórka z katastrofy na Odrze

"Przewodnictwo 2560 uS/cm2 to jest jeszcze więcej rozpuszczonych soli (w Odrze - red.) niż rok temu. To prawie jak Bałtyk. Norma dla wód śródlądowych to 850, do zakwitu Prymnesium (jeden z gatunków dających toksyczne zakwity - red.) wystarczy 1500. W tym momencie wartości ponad 2000 stają się naszą nową normą. (...) Woda jest ciepła, jest jej mało, w Cigacicach niewiele ponad metr" - brzmi wpis.