Czeka nas duży problem. "Fałszywy sygnał", istne szaleństwo pogodowe

- Jeśli wiosna w Polsce rozpocznie się szybciej niż zwykle, to wcześniej rozpocznie się także okres wegetacji roślin uprawnych. Pamiętajmy, że do ok. 15 maja w Polsce mogą występować przymrozki. Jeśli wystąpią, to przy wczesnej wiośnie przypadną na okres, kiedy rośliny wejdą już w fazę wzrostową i będą bardziej wrażliwe na stres zimna. Takie zjawiska są naprawdę groźne dla roślin. W efekcie może to spowodować spadek późniejszych plonów - ostrzega prof. Karaczun.