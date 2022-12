Rekord mrozu z nocy długo nie będzie pobity

Pogoda. 20 st. C różnicy między wschodem a Pomorzem

Tylko niewiele mniej mroźniej niż w Terespolu (-17,1 st. C na wysokości dwóch metrów i -26 st. C przy gruncie) było w okolicach Chełma i Zamościa (ok. -23 st. C tuż przy samej ziemi) i Ratułowa (-22,3 st. C).