Pogoda na długi weekend. Ogromna zmiana na Trzech Króli

Prognoza pogody na długi weekend. Niedziela 8 stycznia

W ostatnim dniu długiego weekendu pogoda ulegnie poprawie. Ustaną opady deszczu i śniegu, zrobi się cieplej. Mimo tego, niebo niemal w całym kraju będzie pochmurne. Przymrozków wciąż powinni spodziewać się mieszkańcy północnego zachodu - na Podlasiu i w części województwa warmińsko-mazurskiego termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od -5 do -3 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach wskazania termometrów nieznacznie przekroczą zero. Ciepło będzie w centrum i na zachodzie Polski. W Łodzi w samo południe termometry wskażą 6 st. C. O jeden stopień więcej wyniesie temperatura w Krakowie, Zielonej Górze i Szczecinie. Najcieplej będzie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku - tam temperatura może wzrosnąć do 9 kresek powyżej zera.