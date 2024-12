Czarzasty wyszedł ze szpitala. Znamy termin spotkania z Tuskiem. Spodziewają się dymisji

To oczywiście efekt publikacji medialnych na temat ministra z Lewicy.

Jak ustalili Paweł Figurski i Patryk Słowik, szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni. Kobieta chciała pozostać anonimowa. Minister jednak osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało Gabrielę Fostiak, że nie przysługuje jej status sygnalistki, bo sprawa wykracza poza zakres unijnej dyrektywy o sygnalistach.

Wirtualna Polska ujawniła również w poniedziałek 16 grudnia, że Wieczorek nie wpisał do oświadczenia majątkowego dwuhektarowej działki oraz garażu.

Spraw ciążących na ministrze jest więcej (przypominamy o nich w dalszej części tekstu). Mimo to są politycy Lewicy, którzy bronią go publicznie. Zaliczają się do nich Robert Biedroń czy Tomasz Trela.