Będzie specjalne spotkanie ws. ministra. "Żądamy wyjaśnień"

Robert Biedroń był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24, gdzie został zapytany o to, czy Lewica skłoni Wieczorka do dymisji.

Powtórzył, że na dzień dzisiejszy nie widzi podstaw do dymisji Wieczorka. - Ale jest powód do korekty jego pracy. To są rzeczy skandaliczne, jeśli chodzi np. o ujawnienie sygnalistki, to dla Lewicy jest sprawa fundamentalna - mówił Robert Biedroń.