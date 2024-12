Ujawnione dane sygnalistki. Tak Wieczorek tłumaczy się ze skandalu

- Jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, to w tej sprawie nie mamy do czynienia z sygnalistą tym bardziej, że ustawa o sygnalistach nie weszła jeszcze w życie - ocenił minister. - Przypomnę, że zgodnie z prawem przewodniczącej związku przysługuje ustawowa ochrona, czyli takiej osoby nie można zwolnić - dodał i przekazał, że w tej sprawie wszczęte zostały postępowania wyjaśniające i skierowane zostały pisma do władz uczelni o wyjaśnienia.