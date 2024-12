WP: Marszałek Włodzimierz Czarzasty w szpitalu

- Liczymy na to, że marszałek Czarzasty wróci do nas już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Życzymy mu jak najwięcej zdrowia - mówi WP Łukasz Michnik.

Zgodnie z umową koalicyjną podpisaną w listopadzie 2023 r., Szymon Hołownia pełni funkcję do 13 listopada 2025 r., a następnie stanowisko to ma objąć właśnie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Mimo tej umowy, przedstawiciele PSL i Polski 2050 sygnalizują wątpliwości co do przyszłej zmiany na tym stanowisku.