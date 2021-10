Czarnek zapowiada tzw. ustawę kuratoryjną w Sejmie

Zdaniem Czarnka ustawa zapewni również większą ochronę uczniów przed demoralizacji. Minister chce to osiągnąć poprzez oddanie decyzyjności, co do treści zajęć w szkole, w ręce rodziców. - Rada rodziców będzie opiniować i ta konsultacja z radą rodziców będzie obowiązkowa, obligatoryjna po to, żeby rodzice decydowali o tym, jaka organizacja pozarządowa może być w szkole - powiedział.