Spór w studiu. Minister Czarnek zarzucił dziennikarzowi "manipulację"

- Nie mogę się odnieść do fałszywych tez, stawianych przez pana redaktora. Proszę powiedzieć, w którym miejscu w podstawach programowych stawiamy na Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Jeśli pan mi to udowodni, to pana przeproszę – powiedział minister Przemysław Czarnek do prowadzącego program "Tłit" WP Patryka Michalskiego, po czym zarzucił mu "manipulację" i "fałszowanie rzeczywistości". Polityk był pytany o "przeładowane podstawy programowe", a nasz dziennikarz, jak sam podkreślił, w kontekście nauk o Janie Pawle II i kard. Wyszyńskim odnosił się do publicznych wypowiedzi ministra Czarnka. - Myślę, że ten spór jest bez sensu, bo najpierw powiedziałem o podstawach programowych, które są przeładowane, a tam był przecinek i później w dalszym ciągu o tym (naukach papieża i kard. Wyszyńskiego - red.) powiedziałem - podkreślił prowadzący.