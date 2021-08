"Czarnek Out". Szef MEiN: to akcja wymierzona w dzieci

Czarnek o kampanii billboardowej Akcji Demokracji: jest przede wszystkim wymierzona w dzieci

- To jest przede wszystkim akcja wymierzona w dzieci. Jestem politykiem i jestem przyzwyczajony do takiego traktowania. Natomiast to, że używa się dzieci do ataków politycznych, hejtu, jeszcze w środku wakacji, to jest skandal, którego do tej pory w Polsce nie było. Warto się temu przeciwstawiać. Przekroczono wszelkie możliwe granice - ocenił w rozmowie z wPolityce.pl Przemysław Czarnek.