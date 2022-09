Czarnek wściekły. "Nie pański interes, co ja robię z żoną"

Ta decyzja nie spodobała się ministrowi edukacji i nauki. - Pan burmistrz może zakazać czytania tej książki swojej żonie, jeśli ją ma. Nie ma uprawnień do tego, by zakazywać czegokolwiek na płaszczyźnie edukacji, jest organem prowadzącym, a nie organem nadzoru pedagogicznego - powiedział publicznie Czarnek. To właśnie do tej wypowiedzi nawiązał w piątek dziennikarz RMF FM.