"Całkowicie upolityczniony". Nauczyciele chcą bojkotować podręcznik do HIT-u

Od czwartku będzie można zakupić podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do Historii i Teraźniejszości. Wciąż nie cichnie jednak zamieszanie wokół treści, które uczniowie będą mogli w nim znaleźć. Wśród nauczycieli pojawia się coraz więcej głosów, że nie będą oni korzystać z tej kontrowersyjnej publikacji. - Aktualnie czekamy na to, czy jeszcze jakiś podręcznik pojawi się na rynku. Jeśli żaden nie zostanie dopuszczony, to będziemy pracować na autorskim programie. Z kolegami, którzy uczą historii i wiedzy o społeczeństwie, w wakacje ułożyliśmy taki program - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Sławomir Drelich z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Wobec nowego podręcznika do HIT-u sceptyczni są też Polacy. - Ten podręcznik promuje się na siłę, a badania pokazują, że on został całkowicie upolityczniony i nikt, komu zależy na dobrej edukacji, nie powinien z tego podręcznika korzystać - podkreślił dr Drelich.