"Zagłosują przeciw koalicjantowi". Czarne chmury nad Ziobrą

Na radiowe wystąpienie Roberta Biedronia zareagował Patryk Słowik, dziennikarz WP. Zamieścił on na Twitterze wpis, w którym zwraca się do europarlamentarzysty, sugerując, że ten jest w błędzie. Jak podkreśla dziennikarz, do pożegnania Ziobry ze stanowiskiem potrzeba co najmniej 231 głosów za odwołaniem - nie wystarczy więc, że ktoś nie dotrze na salę sejmową.