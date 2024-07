Czarne chmury nad Morawieckim. Wiceminister zapowiada pismo

Szejna odniósł się także, że do informacji podanych przez "Gazetę Wyborcza", że Morawiecki próbował zablokować kandydaturę Ryszarda Sznepfa na ambasadora Polski we Włoszech. Były premier miał w tej sprawie interweniować u Giorgii Meloni. Szejna nazwał to "działaniem na szkodę Polski".