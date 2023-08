Czarne chmury nad Hołownią? Ruch prokuratury ws. Stowarzyszenia Polska 2050

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie doprowadzenia w okresie od maja do lipca 2022 roku Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ok. 107 tys. złotych poprzez wprowadzenie w błąd Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego co prawidłowego wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Polska 2050 dotyczącej pomocy świadczonej na rzecz obywateli Ukrainy, to jest o czyn z art. 286 par. 1 k.k. (oszustwo - PAP)" - poinformował prokurator Szymon Banna.