Totalnie zagłuszyli premiera Mateusza Morawieckiego. Awantura w Sejmie

– Drodzy Polacy, wybór należy do was. Głosujcie jak chcecie, zachęcamy do tego wielkiego święta demokracji. Nie dajcie się zmanipulować, zastraszyć. Głosujcie, każdy głos jest ważny, każdy głos Polaka jest ważny i zastanówcie się wtedy, jak będziecie głosować, komu służy PO. My służymy Polsce i Polakom – mówił dalej Morawiecki, mimo zamieszania.